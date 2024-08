Verso il Gp di Misano Una settimana di corse tra minimoto e Apecar

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ladel Gran premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini inizierà con il ricordo di Marco Simoncelli. Gli eventi sul territorio in attesa della domenica in pista inizieranno lunedì 2 settembre aMonte, Campo degli ulivi, con la proiezione del docufilm sul Sic. Tuttavia, quest’anno ci sarà anche un’anteprima. Domani alle 11,30 a Rimini inaugura alla palazzina Roma in piazzale Fellini, la mostra ‘Le stelle in pista’, a cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini. L’esposizione, fino all’8 settembre, è dedicata ai piloti portacolori del moto club: Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Mattia Pasini, Luca Lunetta, Mattia Casadei, Matteo Ferrari, Massimo Roccoli, Niccolò Antonelli. Tornando allache precede il Gp, mercoledì i piloti si ritroveranno a San Marino per giocarsi un torneo di basket 3 contro 3 alla Cava degli Umbri.