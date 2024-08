Venditti torna a parlare dopo i fatti di Barletta | Nudo come un verme ecco le sue parole

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 30 agosto 2024) Antonelloto a esibirsi in pubblicoquanto accaduto aqualche giorno fa: cosa ha detto il cantante sulla sua gaffe?sappiamo, solo pochi giorni fa,si è esibito in un concerto live durante il quale è accaduto di tutto. Durante un suo intervento, fra una canzone e l’altra, il cantante romano ha avvertito una serie di versi incomprensibili provenire dal pubblico presente e ha immediatamente pensato che qualcuno lo stesse scimmiottando.aver intimato la persona in questione di raggiungerlo sul palco, se ne avesse avuto coraggio. Antonello, sul palco di, è stato raggiunto da un assistente che ha fatto sapere che chi esprimeva i suddetti versi fosse “un ragazzo speciale”, in realtà si trattava di una ragazza con disabilità accompagnata dai genitori.