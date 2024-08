Us Open finisce troppo presto il sogno di Berrettini e di Bellucci Ora è un ritmo da Slam | Sinner ritrova il sorriso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) C’è che l’aria di New York ha il potere di mettere il turbo agli americani. L’ennesimo avvio di match a freni tirati diè figlio del fattore campo: break facile sulla stellina di vent’anni Michelsene poi? Battuta persa appena due minuti dopo e primi sguardi sconsolati all’angolo con gli allenatori Vagnozzi e Cahill. Jannik però vince ancora (6-4, 6-0, 6-2), soffre meno rispetto alle gara d’esordio: i segnali di crescita ci sono, e pure un abbozzo dia spazzare un po’ il dolore del caso doping. "Potevo giocare meglio all’inizio, ma non è semplice quando ci si conosce". Eh già Jannik: e’è che il servizio ancora non va come dovrebbe: troppe poche prime in campo contro l’americano che ne azzecca oltre l’ottanta per cento. Sembra la fotocopia del match giocato tra i due a Cincinnati solo un paio di settimane fa.