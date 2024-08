Us Open 2024 Cobolli | Posso competere a questi livelli con Medvedev in campo per vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Sono molto contento della vittoria e del terzo turno. Mi sento a mio agio a giocare ae penso di poter giocare contro tutti. Sono in grande crescita e sto aggiungendo tante cose al mio gioco. Bergs mi ha messo in grande difficoltà e ho dovuto inventare qualcosa di diverso per batterlo. È stata una partita molto dura sia mentalmente che fisicamente. Sono emozionato per la sfida con. Ci sarà un’atmosfera speciale e sarà un’opportunità per mettermi in mostra e per divertirmi. Scenderò inper”. Queste le parole di Flavio, in conferenza stampa, dopo la vittoria in quattro set con Zizou Bergs agli Us. Us: “, coninper” SportFace.