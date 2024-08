Ultimi bagni in piscina attenzione a questo parametro | non sforarlo mai o metti in pericolo la salute di tutti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’estate sta finendo ma le calde giornate non ancora, perci rimane qualche bagno inda fare: sai come mantenerla pulita? L’estate 2024 è stata un’estate da record e a dimostrarlo ci sono le caldissime giornate che abbiamo dovuto affrontare per settimane, una dietro l’altra. Perandare al mare o inè risultato un salvavita. Per gestire unabisogna farea numerosi valori, ad esempio il pH dell’acqua (Cityrumors.it)Chi ha la fortuna di avere unaa disposizione, che sia una di quelle in muratura o una di quelle da montare in giardino, sa che essa comporta una manutenzione attenta e costante. Lava infatti mantenuta pulita, eliminando ad esempio foglie o insetti che possono finirvi dentro. Ma ci sono anche altri elementi a cui fare, come il bilanciamento chimico dell’acqua.