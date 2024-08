The Batman è in sviluppo un nuovo gioco con il Pinguino per un report

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 30 agosto 2024) Stando ad unrapporto condiviso da Puck, Warner Bros. Games ha deciso di dare il via allodi unbasato su Penguin ed ambientato nell’universo di The, apprezzato film del 2022 diretto da Matt Reeves. Insider Gaming ha prontamente segnalato questorapporto, affermando che “varie divisioni Warner Bros. stanno iniziando a collaborare più da vicino su proprietà come l’imminente serie ePenguin HBO, entrambi inseriti nello stesso universo del film Thedel 2022“. L’articolo in questione ha inoltre aggiunto che “quando Zaslav ha preso il controllo, molti gli hanno consigliato di scaricare i giochi”, ma nonostante questo consiglio Zaslav “considera ancora l’unità gaming come strategica” per la società, decidendo di conseguenza di non venderla per circa 4 miliardi di dollari.