Sport in tv venerdì 30 agosto | palinsesto e orari di tutti gli eventi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,302024. Prosegue senza sosta il programma degli US Open, così come quello della Vuelta e della Louis Vitton Cup, con Luna Rossa che sfiderà American Magic. Occhi puntati anche sul calcio, con Venezia-Torino e Inter-Atalanta ad aprire il programma della terza giornata, oltre a Serie C, Primavera, Bundesliga e Ligue 1, ma anche ai motori, con il via al weekend di Monza, per quanto riguarda la Formula 1, e a quello di Aragon, in MotoGP. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv30digliFace.