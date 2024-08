Sinner Agassi difende Jannik | Non ha barato non è doping

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) – “Io gli credo”. Andredalla parte di. La leggenda del tennis americano in campo perre l’azzurro, appena uscito dal casoche ha rischiato di compromettere la carriera del numero 1 del mondo., positivo in primavera ad uno steroide anabolizzante (Clostebol), ha evitato la squalifica perché ha dimostrato che la positività era legata ad una contaminazione accidentale. L’azzurro è regolarmente in campo all’US Open. “Non credo che correrebbe un rischio per quella piccola quantità”, dice, a Fox News, riferendosi al milionesimo di grammo rinvenuto nelle urine di. “Non è possibile, nessuno correrebbe volontariamente un rischio del genere. Se devi barare per migliorare le prestazioni, non introduci un milionesimo di grammo di qualcosa nel tuo corpo volontariamente.