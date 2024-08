Seconda categoria un compleanno speciale La Frontonese spegne cinquanta candeline | Dopo la salvezza del 2024 vogliamo migliorarci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tanti auguri. Sabato si è celebrata la festa per i 50 anni di storia della polisportiva, nata il 9 luglio 1974 e con una caratteristica importante: quella di non aver mai conosciuto inattività, fusioni, trasferimenti, mutamenti di denominazione, una rarità nel calcio dilettantistico. Ne è la prova la matricola Figc 62241, la stessa dal 1975. Alla serata hanno partecipato oltre 300 persone, tra ex presidenti ex dirigenti, ex allenatori ed ex giocatori, rappresentanti di enti locali, Regione e Comune in primis, e del Comitato Marche Figc.l’aperitivo di benvenuto e la cena, tra colori giallorossi e pannelli espositivi, il talk ’Frontone racconta: 25+50 anni di storia e aneddoti’ ha ripercorso la storia della Polisportiva.