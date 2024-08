Salvato per miracolo dall’infarto | Il mio cuore era fermo Così mi hanno strappato alla morte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Empoli, 30 agosto 2024 – Venti secondi di buio. Venti secondi di black out in cui la vita è appesa a un filo sottilissimo. Un lasso di tempo fugace, che in certi casi può sembrare infinito. «Ho sentito una botta esagerata dilaniami il petto, come fosse un pezzo di ferro a trafiggermi il torace». È iniziatol’arresto cardiaco di Rosario Guglielmo, un «miracolato», come si definisce lui. Il suoha cessato di battere per 20 interminabili secondi, ma grazie al tempestivo intervento di tutti quelli che si sono presi cura di lui, allertando i soccorsi e sostenendolo emotivamente, oggi sta bene. E sta vivendo la sua seconda vita. «Come mi sento? Ho tante pasticche da prendere e devo stare a riposo – dice l’empolese di 45 anni, raccontando la sua storia –. Sono a casa in malattia aspettando i controlli del 23 settembre. Sono stato fortunato. Ho avuto un infarto forte».