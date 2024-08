Rozzano alla conquista del cielo Il gruppo Astrofili assunto dall’Agenzia spaziale europea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Pianeti e asteroidi. Le osservazioni delcondotte daldihanno suscitato l’interesse dell’Agenzia(Esa); l’associazione del Sud Milano si è affiliata inoltre ad un centro collegatoNasa. Novità di rilievo per ildi appassionati delle stelle con base nell’Osservatorio astronomico di via Togliatti, una struttura realizzata dal Comune e dotata daldi tre telescopi. Proprio le immagini catturate dagli strumenti dell’Osservatorio locale, relative a pianeti non appartenenti al sistema solare, sono state ritenute "di qualità" da un organismo collegato all’Agenzia, che ha chiesto agli appassionati del Sud Milano di tenere monitorati alcuni pianeti specifici.