Precedenti Inter-Atalanta | serie di ‘vendette’ contro Gasperini

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)si giocherà alle ore 20.45 e idegli ultimi anni sono decisamente buoni. La sorpresa è che sono migliorati nettamente con l’arrivo sulla panchina ospite dell’ex. I– Quello di oggi sarà l’numero 73 in casa. L’ultima partita in assoluto, il 4-0 dello scorso 28 febbraio (con l’ultimo gol di Lautaro Martinez al Meazza), ha visto la vittoria numero 50. Per il resto 12 pareggi e 10 sconfitte, con 143 gol segnati e 55 subiti. Il primo successo è un 1-0 del 3 aprile 1938, quasi novant’anni fa. Si è giocato inA (44-11-9, 126 gol fatti e 50 subiti), Coppa Italia (5-1-1, 15 gol fatti e 15 subiti) ma anche Coppa UEFA. Il 20 marzo 1991, curiosamente con la squadra di Giovanni Trapattoni in maglia bianca pur essendo in casa, vittoria per 2-0 e qualificazione alle semifinali.