Pasqualina 86 anni la nonna in prima fila per salvare il bosco di Curtatone | Se mi tolgono l’orto mi strappano il cuore

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gallarate (Varese) – Come ogni giorno, ormai da settimane, in viaarriva in biciclettaCalcagno, 86, tre figli, 7 nipoti, è la “” degli ambientalisti mobilitati a difesa delminacciato dall’intervento delle motoseghe per fare piazza pulita degli alberi sull’area per far posto a un nuovo polo scolastico. La più anziana al presidio, determinata come tutti gli altri a portare avanti la battaglia che per lei vuol direile insieme, per lei un vero tesoro. Anche ieri presente. Seduta all’ombra di un’enorme conifera, “siamo coetanee”, fa notare sorridendo, racconta la sua storia. “Sono arrivata a Gallarate con mio marito Luigi nel 1963 – comincia il racconto – ci eravamo appena sposati, a Maddaloni, lui era carabiniere, e siamo venuti al nord, dove già vivevano dei nostri parenti.