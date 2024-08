Palacios-Inter affare concluso! Non c’è più alcun intralcio | solo un’attesa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo tanti giorni d’attesa finalmente si vede la luce infondo al tunnel che porta a Tomas. L’spazza via anche l’ultimo ostacolo e aspettal’ultimo passaggio per il difensore argentino. COMPLICAZIONI – Il famoso “Day” sta per arrivare davvero. Dopo settimane di trattative e giornate intense, ricche d’attesa, il difensore tanto desiderato dall’sta per essere ufficializzato. L’intessuto con il Talleres (che detiene il cartellino del giovane argentino) e l’Independiente Rivadavia, dove Tomasha giocato in prestito nell’ultimo anno, sembrava poter pericolosamente complicarsi. Nonostante, infatti, il classe 2003 si fosse sottoposto alle visite mediche con l’all’inizio della settimana, l’ufficialità dell’aveva subito dei rallentamenti. Tanto da far dubitare sulla positiva conclusione dell’operazione.