Osimhen va in Arabia trattativa in chiusura con l’Al Ahli | le cifre dell’affare

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’addio di Victoral Napoli sembra ormai una questione di ore. L’attaccante nigeriano è vicino al trasferimento al, uno dei club più prestigiosi della Saudi Pro League. La, che ha visto un’accelerazione significativa negli ultimi giorni, è ormai in dirittura d’arrivo, con gli ultimi dettagli in fase di definizione. Secondo le ultime indiscrezioni,firmerà un contratto di quattro anni con, con un ingaggio che si aggira intorno ai 40 milioni di euro a stagione. Una cifra che, se confermata, farebbe del nigeriano uno degli atleti più pagati al mondo. All’interno del contratto sarà inoltre presente una clausola rescissoria, un elemento che garantirà al club saudita una certa flessibilità in caso di future trattative di mercato.