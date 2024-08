Nuova coppia di Temptation Island sotto accusa | Lui bugiardo e traditore

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) La presentazione delle coppie diè tra i momenti più attesi da parte degli utenti del web. In queste ore, infatti, è stata mostrata anche la qua, formata da Anna e Alfred. Subito dopo la loro presentazione, però, sul web si è scatenato il caos. Vediamo per quale motivo. La presentazione di Anna e Alfred diAnna e Alfred sono unadi. Loro hanno scelto di partecipare al programma principalmente per volere di lei, la quale ha iniziato a non fidarsi più del suo fidanzato a causa di alcune scoperte fatte. In particolar modo, la giovane ha ammesso di aver scoperto delle chat sul telefono del suo fidanzato contenenti anche un tradimento. Alfred, dal canto suo, non si è nascosto dietro un dito, ma anzi ha confessato tutto alla sua compagna.