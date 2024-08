Nonostante i segreti del tempo il libro di Josina Fatuzzo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 30 agosto 2024)delnasce da un’eredità e dall’incontro di due donne. Uno scherzo del destino o una sorta di santa provvidenza fa incontrare Maria Francesca, studiosa di storia conranea, con Viola, la vecchia proprietaria della villa che Maria Francesca eredita. Maria Francesca è distrutta per aver scoperto il tradimento del marito, appena morto in un incidente d’auto: la sua esistenza giunge al punto più basso. Eppure viene aiutata dal confronto con questa donna, Viola, distante da lei nel, negli anni, ma così vicina emotivamente al punto da essere spinta a ricostruirne la vita e gli amori attraverso un quaderno e alcune lettere che trova per caso.