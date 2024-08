Mercato Lazio | Casale al Bologna ora si stringe per chiudere Gigot e Folorunsho

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma 30 agosto 2024 - Si muovono velocissimi gli ingranaggi del calcioin queste ultime ore di trattative. A Formello sono giorni frenetici per completare al meglio questo nuovo capitolo della storia biancoceleste, sotto la guida del ds Angelo Fabiani, dopo la vera e propria rivoluzione operata in estate. L'ultimo episodio di questa evoluzione a tinte laziali operata dal dirigente del club riguarda la difesa. Se infatti il reparto arretrato sembrava tra quelli con ancora il maggior potenziale da esprimere, visti i cambiamenti operati anche da Igli Tare nei suoi ultimi mercati da dirigenti, a fronte invece di un centrocampo e un attacco ricco di giocatori ormai sopra i trent'anni, anche dietro ci sarà una cessione importante. Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato come ilavesse aperto la trattativa per portare in Emilia-Romagna Nicolò