Maxi rissa in campo nella finale play off scattano 17 anni di Daspo per dirigenti e calciatori

(Di venerdì 30 agosto 2024) CASERTA – La Polizia di Stato ha notificato 10 provvedimenti di “”, emessi dal questore di Caserta Andrea Grassi, adelle squadre “A.S.D. Casapesenna” e “A.S.D. Mondragone City”. I provvedimenti fanno seguito agli scontri avvenuti durante la-off del campionato di Prima Categoria, disputata il 4 maggio scorso e valida per la promozione al campionato di Eccellenza. Verso la fine del primo tempo supplementare, con la squadra di casa in vantaggio per 2 a 0, è scoppiata una violentain, innescata da una discussione tra alcunie un dirigente della squadra ospite. L’alterco è degenerato rapidamente, portando al ferimento di tre giocatori del Mondragone City, che sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Aversa, dove sono stati dimessi con prognosi di diversi giorni.