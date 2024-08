Lukaku su Conte | Una storia iniziata tanti anni fa mi ha portato ad un altro livello calcistico e mentale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) In un’intervista esclusivaricorda con gratitudine il suo percorso cone il trionfo dello scudetto con l’Inter. Nella sua prima intervista ai canali ufficiali della SSC Napoli, Romeluha parlato con grande ammirazione del suo ex allenatore, Antonio. Il centravanti belga ha rivelato quanto il tecnico salentino abbia influenzato la sua carriera, definendo la loro collaborazione come un punto di svolta cruciale per il suo sviluppo. “Con Antonio, la miafa,” ha dichiarato, riferendosi al periodo in cui aveva appena 19. “Non avevamo mai avuto l’occasione di lavorare insieme fino a quando, qualche anno dopo, ci siamo trovati nella stessa squadra. Da allora, penso chemi abbiaa un, sia ache