LIVE Atletica Golden Gala 2024 in DIRETTA | Diaz vince nel triplo Fabbri secondo nel peso Ora Tamberi

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.22 Siamo al momento della presentazione del salto in alto con l’attesissimo Gianmarco. 21.19 Ackera Nugent si impone nei 100 ostacoli al femminile con il tempo di 12.24, Giada Carmassi ottava con 13.20. 21.16 Samukongai 400 al maschile con il crono di 43.99, ultimo Luca Sito con 45.25. 21.10 4.53 per Roberta Bruni che si avvicina a grandi passi alle misure del record personale. 21.05 Fuori Molinarolo che non riesce a saltare quota 4.43. 21.00 4.43 per Roberta Bruni, due errori a questa misura per Molinarolo. 20.56ANDY! Nessuno va a prenderlo a 17.32, l’italo-cubano si impone quindi al. 20.47 Con il piede giusto Molinarolo e Bruni nell’asta femminile a 4.23. 20.42 21.70 PER LEONARDOCHE SALE IN SECONDA POSIZIONE! Finalmente un lancio di un certo valore per l’azzurro. 20.