L’Inter dà il via ai big match di Serie A | contro l’Atalanta il test della maturità!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)sfidae inaugura così i biginA. Il primo sdirettostagione diventa anche il primo. INAUGURAZIONE – LaA inizia ad entrare nel vivo già a partire dalla terza giornata di campionato, che avrà avvio oggi con l’anticipo delle 18.30 dove saranno protagoniste Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari. Qualche ora più tardi, alle 20.45, entrerà in scenadi Simone Inzaghi, impegnata nel primo vero bigstagione. I detentori dello scudetto, infatti, questa sera apriranno le danze dell’alta classifica. La sfida di San Siro non è l’unica su cui saranno puntati i riflettori nel weekend, poiché dopo Inter-Atalanta sono in programma anche Lazio-Milan e Juventus-Roma (rispettivamente sabato e domenica sera).