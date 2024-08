L’atleta alla quarta paralimpiade | Parto con la speranza di fare bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Parigi 2024 è stato un momento di attesa e trepidazione a Barga, perché la comunità fa il tifo per una sua beniamina di sempre: Sara Morganti, classe 1976, che partecipasuadopo la sua prima volta a Londra 2012, e dopo il risultato storico per ottenuto a Tokio 2021, con la conquista, prima volta per l’Italia nel paradressage, di due medaglie di bronzo.meglio degli avversari è importante, ma è fondamentalemeglio di quello che hai fatto in precedenza, ha dichiarato la campionessa. La gara individuale del paradressage grado 1 cui è attesa è in programma il 3 settembre; il 6 parteciperà al Team Event ed il 7gara di Freestyle individuale. Sara gareggerà con la sua cavallina Mariebelle e non con Royal Delight che in questi anni assieme a lei ha vissuto tanti momenti esaltanti.