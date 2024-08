Julian Ortega | muore a 41 anni uno dei protagonisti di Elite VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) “È stato un grande piacere interpretare tuo padre. Ricorderemo sempre la tua simpatia, generosità e professionalità”, così Paco Collado, uno dei numerosi colleghi colpiti dalla prematura scomparsa di. L’attore 41enne è stato stroncato da un infarto. E’ stata l’Unión de Actores y Actrices a diffondere la notizia. “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti da parte del sindacato Unión de Actores y Actrices. Riposa in pace”, si legge in un comunicato. Mentre è stato Deadline.com a rivelare i dettagli della tragedia. “E’ andato in arresto cardiaco e i paramedici hanno impiegato 30 minuti per cercare di rianimarlo”, si racconta sul sito., protagonista di serie tv di successo così come “” e “El Pueblo” si trovava sulla spiaggia di Zahora, nel sud della Spagna, quando è cominciata a circolare la voce che fosse morto annegato.