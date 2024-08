Inflazione in aumento ad agosto +02% rispetto a luglio | +11% sul 2023

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) Istat ha diffuso i dati sull’andamento dei prezzi al consumo di beni e servizi per il mese didel 2024. Il dato principale è quello dell’dell’generale, che cresce di due decimi di punto percentuale. Leggero calo invece per quanto riguarda il dato annuale, che passa dal +1.3% del mese scorso al +1,1% di quello che sta per concludersi, che riflette il calo della crescita dei prezzi dopo il dato eccezionale di(+0,4%) Questo rallentamento è dovuto soprattutto a un nuovo calo dei beni energetici, che proseguono il loro ribasso e progressivo rientro verso i prezzi di mercato normali dopo i picchi degli scorsi anni. Una situazione è registrata anche dall’di fondo, che cresce leggermente attestandosi ufficialmente sull’obiettivo ritenuto indice di un’economia in salute, il 2%.