In campionato vogliamo essere protagonisti Ma non dimentichiamo l’attenzione al sociale

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tutto pronto per il Camerino Calcio, che scende in campo anche con le iniziative sociali e di cooperazione con il territorio. Il presidente Ivano Falzetti ha fatto il punto dopo la festa estiva alla Rocca borgesca con la squadra, i tifosi e tanti sostenitori. "L’obiettivo, come ha detto il presidente onorario Domenico Quadraroli, è fare unda– ha spiegato Falzetti –, ma le squadre di Prima categoria si sono attrezzate. Alla squadra abbiamo detto di lavorare e divertirsi con il tifo della città, del territorio e con tanti sponsor, aumentati in numero". Il presidente ha sottolineato che i soci sono un numero significativo, circa 40, e "sicuramente un ringraziamento va all’amministrazione comunale, all’Unione Marca di Camerino e a Giorgio Bottacchiari per la Lega calcio.