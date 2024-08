Il tabellone riepilogativo del calciomercato del Pisa Sporting Club 2024-25

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto- Suona il gong delnerazzurro. L'ultimo giorno vengono ufficializzati anche gli acquisti di Olimpiu Morutan e Oliver Abildgaard, entrambi in prestito con diritto di riscatto a due milioni di euro. Risolto il contratto di Torregrossa, Seck e Ionita. Santoro va all'Arezzo. Di Quinzio troverà destinazione in Serie D nei prossimi giorni, Susso Bamba potrebbe andare in Slovenia dove il mercato chiude il 7 settembre. Infine la società aggrega alla prima squadra anche Bassanini e Leoncini. Di seguito ildelle operazioni di mercato e la nuova rosa della società nerazzurra.