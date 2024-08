Il Diavolo punta tutto su Abraham Jovic e Saelemaekers ciao Milan

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il vice Morata, gli esuberi, la tentazione dell’ultimo colpo. Nel giorno di chiusura della sessione estiva di calciomercato (il gong a mezzanotte), ilè ancora al lavoro per rinforzare la squadra che, in campionato, è partita zoppicando: un punto in due partite. Poco, troppo poco. E allora, appunto, si lavora.pronto per lo scambio con la Roma: Tammyin rossonero, Alexisin giallorosso. Il belga aveva colpito Fonseca durante il precampionato: "Voglio che rimanga con noi". Ma le cose cambiano, perché le vie del mercato sono infinite. E nella lista delle migliorie da apportare, ai primi posti c’era proprio la questione centravanti. Dunque scambio, con conguaglio di circa 7 milioni con direzione città eterna.