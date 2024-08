Gruppo Grimaldi ecco la Great Casablanca | entra nella flotta anche la quinta delle sei navi classe G5

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilha preso in consegna ieri mattina, presso il cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd di Ulsan (Corea del Sud), launità ro-ro multipurpose dell’innovativa“G5”. Si chiama, e come tutte e sei le unità gemelle di questa serie “è destinata ad accrescere ulteriormente la qualità dei servizi di trasporto marittimo offerti dalla compagnia partenopea tra il Nord Europa e l’Africa Occidentale”.Lunga 250 metri, larga 38 metri e con una portata lorda di 45.684 tonte, il design della, si legge in una nota, “è il frutto di un attento studioesigenze dele di quelle della sua clientela: grazie ad una configurazione interna innovativa e completamente customizzata, ledellaG5 possono trasportare ben 4.700 metri lineari di merci rotabili, 2.500 CEU (Car Equivalent Unit) e 2.