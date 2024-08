Grillo e il M5S a posto fisso di Conte La versione di Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 30 agosto 2024) Giuseppenon è stato un grande premier, neanche è un grande capo politico ma è stato ed è un genio dei contratti. Allora sembra ingenuo pensare che il guru dei M5s Beppepossa impugnare control’accordo con cui cedeva l’organizzazione astesso.avrebbe potuto impostare la questione in termini politici. Potrebbe dire: il partito sono io,e chi lo segue sono apostati, do la nuova direzione e riapriamo il M5s come una scatoletta di tonno. La vicenda però è posta in termini contrattuali, zaloneschi, roba da “”: chi garantisce meglio le poltrone in parlamento e dintorni per le centinaia senza arte e né parte sistemati con le fortune dei M5s?è incomprensibile ma un infaticabile “spicciafaccende”, promette tutto a tutti e qualcosa ottiene, o così sembra.è l’inventore del “Vaffa” che però non si è realizzato.