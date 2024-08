Firenze al via ‘Dei Suoni I Passi’ per scoprire l’Appennino toscano a passo di musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto - Un festival per, sulla Via degli Dei, noto cammino che unisce Bologna e, adi. È “DeiI Passi”, l’iniziativa che dal 1 all’8 settembre connetterà i territori - da Firenzuola passando per Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero a Sieve, Fiesole - attraverso proposteli eterogenee e di qualità che disegneranno percorsi inusuali, lasciando emergere il sapore di luoghi e paesaggi da vivere a un’altra velocità. L’evento, giunto alla quarta edizione, è un progetto di Fondazione Fabbrica Europa, diretto da Maurizio Busia, reso possibile grazie da un rapporto costante e reale con i soggetti attivi nei comuni coinvolti.