Fiorentina-Monza Nesta | Dobbiamo cominciare a fare punti recuperiamo Ciurria

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alessandro, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie A al Franchi contro la: “Nessuna delle squadre è al top: sia noi che loro stiamo avendo alcuni problemi e trovare la quadra. Laarriva sicuramente stanca dalla Conference, ma ogni partita ha una storia a sé. E’ il momento di“. Non poteva poi mancare un commento sul calciomercato: “Qualcosa di nuovo ci sarà. Tutti cerchiamo di migliorare la squadra e se arriva qualcosa non ci dispiace. Andrea Carboni? Resta a, lo rivedremo in campo quando starà meglio“.ha poi aggiunto: “Rispetto allo scorso anno, lagioca un calcio diverso con Palladino e i giocatori dovranno adattarsi. Lo stesso vale per noi, dunque c’è bisogno di tempo.