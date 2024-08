Conte riabbraccia Lukaku al Napoli arriva il video dell’incontro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Romeluha rilasciato le sue prime dichiarazioni con la maglia delsul canale Youtube del club. Dopo una telenovela lunga un’intera estate, Romelusi è finalmente unito al club partenopeo. Voluto fortemente da Antonio, il gigante belga non ha potuto declinare l’offerta di Aurelio De Laurentiis. Il nuovo centravanti azzurro ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sul canale Youtube del club. Tempi di prime sensazioni e di immagini che rimangono fisse nella mente che hanno come protagonisti i tifosi, capaci di accoglierlo calorosamente e con grande entusiasmo: “Si vede che i tifosi vivono per la squadra, questo ti dà uno stimolo, molto, molto importante. Quando tu vedi questo hai l’obbligo di dare il massimo, ogni seduta in campo, in palestra, ogni partita la domenica, il sabato Questa è la mia mentalità“.