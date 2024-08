Concluso il vertice di maggioranza | la decisione su Fitto e gli altri temi sul tavolo VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024) La politica riprende la sua attività. Nella mattinata odierna undiper fare il punto della situazione su alcuniLa politica riparte e lo fa con undidurato poco più di tre ore. A Palazzo Chigi il premier Meloni ha ricevuto i leader deglipartiti, presente anche Maurizio Lupi di Noi Moderati, per fare un punto della situazione sui diversiche nelle scorse settimane sono state al centro del dibattito a partire dalla concessioni balneari. Ma l’attenzione era rivolta soprattutto alla candidatura dicome commissario europeo. Tajani, Meloni Salvini (Ansa) – cityrumors.itIl via libera dei leader diè arrivato ed ora la sua candidatura sarà ratificata nel primo Consiglio dei ministri dopo le vacanze (in programma in questi minuti ndr).