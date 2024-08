Comunali Napoli Muscarà | Non sorprende la scelta di de Magistris

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn vista delle prossime elezioni, la consigliera indipendente della Campania Mariaesprime il suo punto di vista sulla possibile candidatura anche di Luigi Dee sulla situazione politica generale della città: “Non c’è nulla dinte nel fatto che Luigi Deabbia deciso di riproporsi come sindaco di. Da anni, dopo la sua esperienza in Calabria, Deha chiaramente manifestato la sua intenzione di tornare a candidarsi, ed è un suo diritto farlo”, dice la consigliera. Tuttavia, la prospettiva politica che si profila all’orizzonte – dice – è tutt’altro che incoraggiante.“Lo scenario appare estremamente demoralizzante. Ancora una volta, ci troveremo costretti a scegliere il meno peggio, una dinamica che purtroppo sembra non avere fine.