Che bella la stella Michelin a una gelateria Ma quando a una pizzeria?

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gelatiti, dolci e un po’ salati. Dolci per chi ha certamente meritato il massimo riconoscimento mondiale della gastronomia, il macaron della guida. Salati per noi italiani, che da anni invochiamo, speriamo, pretendiamo che un simile riconoscimento arrivi anche a una– e perché no, anche a una trattoria. I gelati di Minimal a Taiwan Conta solo il cibo La notizia è questa: unadi Taiwan, Minimal a Taichung, ha conquistato un macaron nella edizione locale della guida. Unanotizia: chi scrive crede all’abbattimento delle barriere gastronomiche. In fondo la, come spiegano gli accigliati curatori della “rossa”: «Una– spiegano chiaramente sul loro sito - viene assegnata per il cibo presentato in ogni piatto, nient’altro.