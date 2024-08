Brasile la Corte suprema ordina la sospensione immediata di X

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (askanews) – Un giudice delladel, Alexandre de Moraes, hato la” del social media X, ex Twitter ora di Elon Musk, dopo che Musk non ha rispettato l’ordine di nominare, entro 24 ore, un rappresentante legale della piattaforma. Secondo i media brasiliani, l’agenzia nazionale delle telecomunicazioni brasiliana (Anatel) ha 24 ore per interrompere le attività della piattaforma nel Paese. L’applicazione di X dovrà essere rimossa dagli store. “La libertà di parola (free speech) è il fondamento della democrazia e uno pseudo-giudice non eletto inla sta distruggendo per scopi politici”. Così Musk ha commentato su X la decisione. Aggiungendo, a stretto giro, in un altro post: “Il regime oppressivo delha così tanta paura che le persone sappiano la verità da mandare in bancarotta chiunque ci provi”.