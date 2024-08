Aggressioni a operatori sanitari Siena si porta avanti | Telecamere e vigilanti in tutto l’ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Secondo l’Osservatorio della Regione Toscana nel 2023 sono stati registrati 2.356 casi di aggressione a, di cui 478fisiche e 1.769 verbali; e l’Azienda ospedaliera pisana ha appena istituito un servizio di vigilanza h24 interno al pronto soccorso e previsto una pattuglia a piedi di giorno nei reparti. «Per le Scotte il dato più recente in merito è quell’indice frutto del rapporto fra il numero delleavvenute in un anno e il numero dei dipendenti, un’incidenza dello 0,4 per cento, insomma inferiore ad un punto percentuale, quando il dato medio regionale è 2,3 per cento. Premesso che quello delleaiè un fenomeno sensibile e sempre sotto attenzione, certo partiamo da una situazione meno critica che altrove.