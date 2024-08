Accorsi nella ’sua’ Riviera | Vacanze e ricordi qui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ritorno in Romagna per Stefano, che in questi giorni ha trascorso un periodo dia Riccione. "Questa estate siamo stati in vacanza in Puglia e in montagna ma ci siamo voluti ritagliare un po’ di divertimento e relax anche a Riccione, in questa settimana di fine agosto – ha raccontato l’attore–. In Romagna ci troviamo sempre molto bene, ci sono tantissimi servizi e i nostri piccoli si divertono moltissimo. Non potevamo perderci una scivolata all’Aquafan, dove il divertimento è unico". A rafforzare il suo legame con il territorio, l’attore bolognese, qualche giorno fa aveva scritto sui suoi social: "A 11 anni i miei presero uno stabilimento balneare a Porto Garibaldi (Ravenna) e fino a 17 anni le estati le ho passate lì, lavorando ma divertendomi anche tanto. A 18 anni ho preso il brevetto da bagnino di salvataggio e ho fatto anche quella stagione.