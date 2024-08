Vuelta 2024 tappa 12 | vince Castrillo Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Estacion de Montana de Manzaneda (Spagna), 29 agosto– La12 dellaporta la carovana da Ourense Termal a Estacion de Montana de Manzaneda dopo 137,5 km. Sulla carta la frazione sembra molto promettente, con una sola salita ma di prima categoria e piazzata all': invece, ancora una volta, la fuga la spunta sul gruppo, oggi molto passivo. I battistrada sono 10 e con nomi molto interessanti, tra cui Marc Soler, Jhonatan Narvaez e Carlos Verona, ma a spuntarla è il protagonista che non ti aspetti: Pablobeffa gli altri, che arrivano alla spicciolata, regalandosi la prima vittoria in carriera e un risultato storico per la sua Equipo Kern Pharma, non esattamente una corazzata.