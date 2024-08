Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)DEL 29 AGOSTOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME RIMOSSO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI, PERMANGONO CODE RESIDUE PER 4 KM A PARTIRE DA MONTEPORZIO CATONE; VEICOLO IN FIAMME SEGNALATO ANCHE SULLA A24-TERAMO TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI, ANCHE QUI UN INVITO ALLA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO INFINE A NORD DELLA CAPITALE DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CASALE DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE MONTEROTONDO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da Astral