Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 18:45 (Di giovedì 29 agosto 2024) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME RIMOSSO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI, PERMANGONO CODE RESIDUE PER 4 KM A PARTIRE DA MONTEPORZIO CATONE; VEICOLO IN FIAMME SEGNALATO ANCHE SULLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI, ANCHE QUI UN INVITO ALLA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO INFINE A NORD DELLA CAPITALE DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CASALE DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE MONTEROTONDO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 18:15 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN VEICOLO IN FIAMME TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, PERMANGONO CODE RESIDUE PER 4 KM IN DIREZIONE NAPOLI: SULLO STESSO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE PROPRIO ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA ATTENZIONE; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA A V ROMA-FIRENZE LA CIRCOLAZIONE E’ IN GRADUALE RIPRESA, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER ACCERTAMENTI TECNICI TRA CHIUSI E RIGUTINO: RITARDI RESIDUI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’; RESTA SOSPESA, INVECE, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VITERBO TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO, QUI A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO: FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN VEICOLO IN FIAMME TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, PERMANGONO CODE RESIDUE PER 4 KM IN DIREZIONE NAPOLI: SULLO STESSO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE PROPRIO ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA ATTENZIONE; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA A V ROMA-FIRENZE LA CIRCOLAZIONE E’ IN GRADUALE RIPRESA, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER ACCERTAMENTI TECNICI TRA CHIUSI E RIGUTINO: RITARDI RESIDUI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’; RESTA SOSPESA, INVECE, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VITERBO TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO, QUI A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO: FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 17:15 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD: A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI; PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE AL KM 578 TRA IL BIVIO PER ROMA SUD E VALMONTONE, INCIDENTE QUESTO CHE AL MOMENTO NON CREA DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; PRUDENZA INFINE PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO DA POCO SULL’AURELIA, CON CODE TRA VIA ACQUAFREDDA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. romadailynews
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