US Open la denuncia di Garcia | Insulti e minacce dopo sconfitta

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) –unaal primo turno dell’US. Sul torneo in corso a New York piomba ladella tennista francese Caroline, numero 30 del mondo, travolta dall’odio sociallaal primo turno. La transalpina, testa di serie numero 28, ha perso a sorpresa contro la messicana Renata Zarazua, numero 92 del mondo, che si è imposta per 6-1, 6-4. Un risultato inatteso, che evidentemente non era previsto da chi ha scommesso e – di conseguenza – perso. Ed è proprio contro gli scommettitori fuori controllo chepunta il dito con un lungo, durissimo post. “Dovresti spararti”, “Sei un pezzo di merda”, “Spero che tua madre muoia”, sono alcuni dei messaggi che “ho ricevuto ultimamenteaver perso alcune partite. Solo alcuni di loro. Ce ne sono centinaia.