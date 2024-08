Us Open 2024 gli italiani in campo oggi | tocca ad Arnaldi Bellucci e Cobolli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) New York, 29 agosto- Oltre a Jannik Sinner, impegnato contro lo statunitense Alex Michelsen, scenderanno innella giornata odierna degli Usaltri tre azzurri nel tabellone maschile. Si tratta di Matteo, Mattiae Flavio. Il tennista sanremese viene dall'affermazione per 6-3, 6-2, 6-1 contro l'americano Zachary Svajda e adesso si appresta ad affrontare Roman Safiullin. Fra i due esiste un unico precedente, andato in scena quest'anno sul cemento di Brisbane: ad imporsi è stato il russo nei quarti di finale con il punteggio di 7-6, 6-2. Per quanto riguarda, il 23enne di Busto Arsizio è reduce dalla prima vittoria a livello slam della propria carriera, ottenuta per 6-4, 7-6, 6-3 contro lo svizzero Stan Wawrinka.