Thomas Ceccon dal nulla all’Oro olimpico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – Come si suol dire, siam fatti tutti di carne, acqua e sentimenti. Ed anche chi appare freddo e distaccato da ciò che lo circonda, può nascondere un cuore caldo, un’anima focosa, forse ancor più bollente del solito. E’ tutta una questione di approfondimento, di non fermarsi alle apparenze. Prendete, ad esempio. Non ha rinunciato al suo sguardo glaciale nemmeno dopo aver toccato prima di tutti, alle scorse Olimpiadi di Parigi, nei 100 metri dorso. Non è bastata nemmeno una Medaglia d’Oro a farlo sciogliere. Qualche sporadica emozione è trapelata sul podio, al momento dell’Inno di Mameli, ma neanche troppo. Ma, oggi, ha dimostrato che dietro la corazza da samurai, c’è un ragazzo di 23 anni come tanti altri. Gli ci è voluta qualche settimana per realizzare di aver vinto l’Oro (e come biasimarlo), ma alla fine ce l’ha fatta. Si è esposto.