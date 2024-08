Si deve operare di nuovo Mara Venier estate da incubo E arriva la notizia su Domenica In

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un’da ricordare ma non perché piacevole per. La conduttrice non ha infatti trascorso questi mesi di pausa dalla tv in modo spensierato, tra spiagge, acque cristalline e panorami mozzafiato, ma tra le stanze degli ospedali. Lo scorso 8 agosto aveva infatti annunciato di essersi sottoposta ad un’altra operazione chirurgica all’occhio, la seconda dopo quella subita lo scorso 16 luglio. Lo aveva fatto via social, con la solita tempra ottimista: “La miaSecondo intervento, grazie di cuore al prof Andrea Cusumano e a tutto il suo staff”, la didascalia. Tantissimi i messaggiti da Fausto Leali, che aveva postato un cuore, a Alba Parietti: “Fortissima”. Sulla natura del problema agli occhi, però, la “zia” ha rotto il silenzio solo pochi giorni fa. Leggi anche: “Scusate ma ho dovuto farlo”.