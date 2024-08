Premi Rc Auto | l’escalation dei costi preoccupa gli automobilisti Dove costa di più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Glimobilisti italiani non trovano pace: il costo delle assicurazionicontinua a galoppare. Anche a luglio, l’ennesima stangata ha colpito chi possiede un veicolo. Secondo i dati forniti dall’Ivass, l’organismo di controllo sul settore, il prezzo medio per l’assicurazione obbligatoria è salito a 416 euro, registrando un aumento del 7,4% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Un balzo che si aggiunge alla serie di rincari già osservati nei mesi precedenti, accelerando rispetto a giugno, quando l’incremento era stato del 6,2%. Il divario tra Nord e Sud non molla la presa L’analisi dei dati a livello provinciale mette in luce una realtà ancora una volta frammentata. Pesaro e Urbino l’aumento è stato relativamente contenuto (+3,1%), a Roma ihanno subito un’impennata dell’11%, con il Sud che continua a registrare ipiù elevati.