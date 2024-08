Osimhen Calenda e De Laurentiis | 13 mesi in cui il Napoli ha bruciato il suo tesoro Corbo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024)e De: 13in cui ilhail suo) Scrive Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica: C’è un ragazzo nigeriano di 25 anni di cui non si è capito nulla, c’è un manager di cui non si sapeva niente e se ne sa ancora meno, c’è un presidente che si sentiva invincibile e vive sospeso nel vuoto. Non ha ancora chiuso il conto dei suoi errori e dei milioni persi, ma neanche immagina di quanto possa rifarsi se dignità e coraggio lo riporteranno in salvo. Aurelio Dealla svolta dei suoi vent’anni di presidenza vive i giorni più difficili. Perché l’uomo dello spettacolo si trova a recitare con Victorun teatrante di periferia e un procuratore che solo un’anomala coincidenza poteva mettere nel cast.