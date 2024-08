Omicidio di Sharon parla il pizzaiolo testimone | ecco chi è l' uomo scomparso da un mese io minacciato dopo che ho parlato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo) – Chi ha uccisoVerzeni? A undall’a Terno d’Isola, nella Bergamasca, non c’è ancora una risposta. I carabinieri del comando provinciale di Bergamo continuano le loro indagini: dall’ambiente familiare alla pista che l'assassino della 33enne possa essere qualcuno che non conosceva la vittima prima del delitto, magari uno sbandato o un violento, oppure qualcuno che fa parte di un giro di microcriminalità che molti dicono esserci in paese. Un giro che, dal giorno dell’, sarebbe un po’ sparito, vista la continua presenza di forze dell'ordine e giornalisti. “Se i carabinieri avessero delle fotografie potrei indicare la persona a cui mi riferisco e che non si vede in giro da settimane”, dice Mohamed, titolare della pizzeria Monys’ in via Roma, a Terno d’Isola. E prosegue: “Non è uno spacciatore ma lo si vede in giro ubriaco.