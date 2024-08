Millennium da settembre sarà più grande e più bello E abbonarsi conviene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Di questi tempi vendere una rivista di carta, votata all’approfondimento dei temi più attuali e persino bella da leggere è una corsa a ostacoli. Noi, invece di fermarci, abbiamo deciso di provare a correre ancora più forte. Dal numero diil nostro mensile, diretto da Peter Gomez, tornerà a un formato più, simile a quello dei primi numeri, che abbiamo dovuto abbandonare nel 2022 per l’impennata dei prezzi della carta. A proposito, la cartadi alta qualità, bellissima e bianchissima, per la gioia dei tanti grandi fotografi che collaborano con noi (e speriamo anche di tanti lettori). Dopo quasi otto anni di pubblicazioni, il nostro obiettivo è cherafforzi così la sua vocazione di prodotto da collezione, da tenere in bella vista sulle vostre librerie, e da sfogliare di nuovo anche dopo mesi o anni. Proveremo a correre più forte, dicevamo.