LUCA MICHELETTI riceve il PREMIO FRANCO ENRIQUEZ 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 29 agosto 2024)rà il “” come miglior attore protagonista per “Il Misantropo”. La premiazione è prevista per la sera di domani, venerdì 30 agosto al Teatro Cortesi di Sirolo. Si tratta di un evento che celebrerà il talento e la passione per il teatro, infatti, grazie alla sua straordinaria interpretazione del protagonista, ha catturato l’attenzione della critica e del pubblico. A chi va il “”?rà il “” come miglior attore protagonista per “Il Misantropo”.